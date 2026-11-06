Der Spanier wehrt zwei Matchbälle ab und wirft den Amerikaner aus dem Turnier. Davon profitiert Rafael Jódar.

Mit einer Energieleistung hat sich Carlos Alcaraz erstmals ins Halbfinale des ATP-Masters in Paris gekämpft. Beim 6:7 (10:12), 7:5, 6:3 in einem hochklassigen Match gegen den Amerikaner Taylor Fritz bewies der spanische Weltranglistendritte große Moral und wehrte zwei Matchbälle seines Gegners ab. Alcaraz bekommt es nun mit Nuno Borges (Portugal) oder Jan-Lennard Struffs Bezwinger Casper Ruud (Norwegen) zu tun.

Fritz verpasste damit die Qualifikation für die ATP-Finals. Den letzten Platz fürs Turnier der besten acht Profis des Jahres sicherte sich stattdessen der spanische Jungstar Rafael Jódar. Alcaraz ist in Turin ebenfalls dabei, er hatte in der vergangenen Woche den Titel in Wien gewonnen und sich in guter Form präsentiert.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Ben Shelton (USA/Nr. 3) und Luca Van Assche (Frankreich) gegenüber. Der Weltranglistenerste Alexander Zverev war nach einem Freilos zum Auftakt bereits in der zweiten Runde ausgeschieden, Struff scheiterte im Achtelfinale.