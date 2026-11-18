Alexander Zverev zieht bei den ATP-Finals ins Halbfinale ein. Nick Woltemade sorgt für einen kuriosen Moment in den Katakomben. Zverev schwärmt auch in höchsten Tönen von Jürgen Klopp.

Nick Woltemade hat bei den ATP-Finals in Turin mit Alexander Zverev für einen kuriosen Moment gesorgt. Letzterer hatte durch das 6:2, 7:6 (7:4) gegen Ben Shelton aus den USA vorzeitig das Halbfinale gebucht und hatte mit Woltemade einen besonderen Unterstützer. Der Stürmer von Juventus Turin, der nicht im DFB-Kader von Jürgen Klopp stand, wartete nach dem Match im Tunnel auf den deutschen Tennisstar.

Die Kamera von Sky richtete sich auf den Fußballer und er wurde zum Interview angefragt. Dabei nutzte Woltemade die Gelegenheit direkt für einen kleinen Seitenhieb. Hintergrund war eine Bemerkung von Kommentator Paul Häuser zu seinem Dress. Dieser hatte bei der Einblendung von Woltemade während der Partie gesagt: „Wow, was hatte der wieder für ein lustiges Outfit an.“ Das wollte der Star nicht auf sich sitzen lassen und scherzte: „Ich muss nochmal mit dem Kommentator reden. Das hat meine Mutter mir direkt geschrieben.“

Woltemade und Zverev scherzen

Besonders begeistert zeigte sich der Angreifer vom Auftritt von Zverev. „Es war sehr, sehr cool. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Tennisspiel gesehen habe live“, erklärte er. Dass sich der Besuch spontan ergeben habe, habe ihn umso mehr gefreut. Tickets seien nicht leicht zu bekommen gewesen. „Dass es mit Sascha war, war sehr cool anzugucken.“

Auf mögliche Qualitäten mit dem Schläger angesprochen, zeigte sich Woltemade weiter in bester Laune. „Ich habe es ein paar Mal probiert. Einen Ball rüberschlagen kann ich schon, aber wenn der Ball auf die Rückhand kommt, wird es schwierig“, sagte der 24-Jährige und lachte.

Für den lustigsten Moment sorgte schließlich Zverev selbst, als er am Interview vorbeilief. „Endlich jemand, der größer ist als ich“, witzelte die Nummer eins der Tennis-Rangliste. Woltemade lachte und verabschiedete sich mit einem weiteren Witz: „Jetzt macht mal die wirklich wichtigen Leute.“ Übrigens werden beide mit einer Größe von 1,98 Metern geführt.

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Anschließend sprach Zverev auch noch über den DFB und Bundestrainer Jürgen Klopp. Dieser hatte Zverev zuvor gelobt. „Erstmal bin ich glücklich, dass Jürgen Klopp weiß, wer ich bin. Im deutschen Fußball ist er vielleicht die wichtigste Persönlichkeit der letzten 20 Jahre außerhalb der Spieler. Was er in seinen ersten Monaten schon macht, ist Wahnsinn. Was wir gestern geleistet haben, ist Wahnsinn. Ich habe das Spiel gestern natürlich geschaut. Es macht richtig Spaß, wieder deutschen Fußball zu schauen. Das ist ein riesiges Dankeschön an Jürgen Klopp.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.