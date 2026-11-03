Krawietz und Pütz qualifizieren sich für ATP Finals

Das deutsche Spitzen-Doppel will zum Abschluss der gemeinsamen Tour-Karriere seinen zweiten Titel in Turin holen.

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz darf zum Abschluss der gemeinsamen Tour-Karriere noch einmal bei den prestigeträchtigen ATP Finals ran. Das Duo aus Coburg und Frankfurt zog beim ATP-Turnier in Paris ins Achtelfinale ein und qualifizierte sich damit für das Abschlussevent der besten acht Doppel in Turin vom 15. bis 22. November. Krawietz und Pütz hatten 2024 mit dem Triumph bei den Finals ihren größten gemeinsamen Erfolg gefeiert.

Das Duo trennt sich nach der Saison, Pütz (38) will in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Krawietz (34) wird künftig auf der Tour mit dem Kroaten Mate Pavic antreten. Krawietz und Pütz spielen seit 2023 als Doppel, einen gemeinsamen Grand-Slam-Titel konnten sie trotz zweier Finalteilnahmen bei den US Open nicht holen.

Zum Abschluss der Zusammenarbeit wollen sie noch zwei große Titel holen: Bei ihrer dritten Teilnahme in Folge in Turin und im Anschluss vom 24. bis 29. November bei der Finalrunde im Davis Cup in Bologna mit dem deutschen Team um Alexander Zverev.