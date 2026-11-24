Der fünfmalige Grand-Slam-Champion reiste für den Eingriff in den Norden.

Tennis-Topstar Jannik Sinner ist am Dienstag erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Dies bestätigte Sinner auf seinen Social-Media-Kanälen. Es handele sich um „eine kleinere Operation, um den Zustand meines Iliotibialbandes zu verbessern“, schrieb Sinner.

„In den vergangenen Monaten haben mein Team und ich alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln“, hieß es in dem Statement außerdem: „Nachdem es anfangs sehr ermutigende Fortschritte gab, hat mein Knie leider nicht so reagiert, wie wir es uns alle erhofft hatten.“ Er „vermisse“ die Zeit auf dem Tennisplatz und werde nun den Rehaprozess beginnen. „Wir sehen uns bald“, schrieb Sinner und stellte ein Selfie mit erhobenem Daumen dazu.

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Schon zuvor hatten italienische Medien von dem Eingriff in Finnland berichtet. Laut Rai Südtirol und Gazzetta dello Sport wurde die Operation am Dienstagmorgen vom Spezialisten Lasse Lempainen durchgeführt, Sinners behandelnder Arzt Herbert Schönhuber sei ebenfalls anwesend gewesen und habe den positiven Verlauf bestätigt, berichtete Rai. Das Iliotibialband sei verlängert worden, um Sinners anhaltende Probleme zu beheben.

Sein medizinisches Team rechnet laut der Angaben mit einer Heilungsdauer von rund drei Monaten. Damit kann der Weltranglistenzweite aller Voraussicht nach nicht bei den Australian Open ab 17. Januar antreten.

Sinner hat seit dem Finalsieg in Wimbledon im Juli gegen Alexander Zverev kein Match mehr auf der Tour absolviert. Sein ursprünglicher Plan war es, beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien Ende des Jahres auf den Platz zurückzukehren.