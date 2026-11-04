Auch in Paris früh raus: Djokovic verpasst ATP-Finale

Novak Djokovic scheidet erneut früh aus und verpasst das ATP-Finale. In der zweiten Runde muss sich der kriselnde Grand-Slam-Rekordchampion dem Australier Rinky Hijikata geschlagen geben.

Tennis-Ikone Novak Djokovic ist auch beim Masters in Paris früh ausgeschieden und hat damit erst zum zweiten Mal in den vergangenen 20 Jahren die sportliche Qualifikation für die ATP Finals verpasst.

Der 39 Jahre alte Grand-Slam-Rekordsieger unterlag am Mittwoch in der zweiten Runde dem Australier Rinky Hijikata 6:2, 3:6, 3:6 und hat damit keine Chance mehr auf einen Platz unter den besten acht im „Race to Turin“.

Novak Djokovic verpasst das ATP-Finale Novak Djokovic verpasst das ATP-Finale © AFP/SID/Dimitar DILKOFF

Djokovic, der Anfang Oktober noch in Peking seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr gefeiert hatte, war in der Vorwoche in Basel im Achtelfinale an der deutschen Nummer zwei Jan-Lennard Struff gescheitert. In Paris hatte sich Djokovic gegen seinen Auftaktgegner Valentin Vacherot (Monaco) erst im Entscheidungssatz durchgesetzt.

Djokovic rutscht in Weltrangliste weiter ab

In der Weltrangliste wird der Serbe derzeit nur auf Platz elf geführt und wird nach Paris mindestens einen weiteren Rang verlieren.

Externer Inhalt Spotify Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Djokovic hatte sich 2017 nicht für die ATP Finals qualifiziert, bei denen er mit sieben Erfolgen Rekordchampion ist. Damals fiel er allerdings ab der Jahresmitte wegen einer Ellbogenverletzung aus. Zuvor war er zuletzt 2006 nicht dabei gewesen. 2024 und 2025 war Djokovic sportlich qualifiziert, verzichtete aber auf einen Start.