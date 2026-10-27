Alexander Zverev ist in Wien auf einer klaren Mission und muss zum Auftakt enorm kämpfen. Der 29-Jährige übersteht den Krimi.

Nur noch ein Schritt bis zur Eins: Alexander Zverev ist dem schnellen Sprung an die Spitze der Weltrangliste ganz nah. Der zweimalige Grand-Slam-Sieger überstand beim ATP-Turnier in Wien einen echten Krimi zum Auftakt gegen den jungen Spanier Martín Landaluce und setzte sich nach mehr als drei Stunden Spielzeit 7:5, 3:6, 7:6 (13:11) durch.

Zverev musste dabei im Tiebreak immer wieder Matchbälle gegen sich abwehren und bewies enorm starke Nerven. Sollte er auch seine Herausforderung im Achtelfinale bestehen, erklimmt er am kommenden Montag erstmals die Spitze der Weltrangliste. Den nächsten Gegner des 29-Jährigen ermitteln Tallon Griekspoor aus den Niederlanden und Brandon Nakashima aus den USA am Mittwoch.

Alexander Zverev kämpft um den Ball Alexander Zverev kämpft um den Ball © IMAGO/Branislav Racko

„Es gibt einem schon etwas, wenn man die großen Ziele in der Karriere auch erreicht“, hatte Zverev vor dem Turnierbeginn gesagt, wusste aber, dass er für den Sprung auf den Tennis-Thron hart schuften müsste.

Schon gegen den 20-jährigen Landaluce, auf den der Turnierchampion von 2021 bisher noch nicht in einem Tour-Match getroffen war. Beide kennen sich aber vom Training im vergangenen Jahr auf Mallorca.

Der Iberer, 67. der Weltrangliste, hatte sich vorgenommen, den klaren Favoriten zu ärgern – und dies gelang spätestens ab dem zweiten Durchgang. Der deutsche Spitzenspieler, der in diesem Jahr in Paris und New York erstmals Grand-Slam-Events gewinnen konnte und schon sicher zum Jahresende die Nummer eins der Welt ist, hatte Probleme mit dem Returnspiel und der starken Vorhand seines Gegners.

Es ging in den entscheidenden dritten Satz, der zu einem echten Thriller mit gutem Ende für Zverev wurde – der nun der Erfüllung seines nächsten Traums ganz nahe ist.