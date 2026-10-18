Zverev-Bezwinger Davidovich Fokina gewinnt Masters in Shanghai

Der 27-jährige Spanier schlägt im Finale seinen Landsmann Rafael Jódar und sichert nebenbei Boris Becker eine Bestmarke.

Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina hat beim Tennismasters in Shanghai einen Tag nach dem Sieg über Alexander Zverev im Finale auch seinen Landsmann Rafael Jódar geschlagen und damit den größten Turniersieg seiner Karriere gefeiert. Der 27-Jährige setzte sich gegen das Ausnahmetalent aus Madrid mit 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 durch. Am Samstag hatte Davidovich Fokina auch den designierten Weltranglistenersten Zverev in drei Sätzen bezwungen.

Durch den Sieg über Jódar (20) sicherte Davidovich Fokina nebenbei Boris Becker eine Bestmarke in den Statistikbüchern der ATP. Becker hatte von seinem ersten Einzug unter die Top 100 bis zum Debüt in den Top 10 einst 210 Tage (Dezember 1984 bis Oktober 1985) gebraucht. Jódar hätte diesen Rekord knacken können, klettert am Montag aber nur auf Platz elf.

Davidovich Fokina hatte zuletzt in China bereits den Titel in Chengdu geholt, es war der zweite Titel seiner Karriere, nachdem er die ersten fünf Endspiele auf der ATP-Tour verloren hatte. In Shanghai vollendete er gegen Jódar seinen Traumlauf, bei dem er unter anderem die Top-10-Spieler Frances Tiafoe (USA) und Zverev (Hamburg) schlug. In der Weltrangliste wird er am Montag auf Platz 13 und damit so hoch wie nie zuvor geführt.

Gegen Jódar war Davidovich Fokina im ersten Satz chancenlos und im zweiten Satz nur zwei Punkte von der Niederlage entfernt. Doch vor den Augen der früheren Weltklassespieler Roger Federer und Marat Safin, die auf der Tribüne fachsimpelten, kämpfte er sich in den entscheidenden Durchgang. Dort erwies er sich als zäher, nervenstärker und erfahrener als sein Kontrahent.