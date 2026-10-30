Tennis heute live: Alexander Zverev – Fery im TV, Stream & Ticker

Alexander Zverev ist die neue Nummer eins der Tennis-Welt. Am Freitag will der 29-Jährige seinen Siegeszug in Wien fortsetzen.

Alexander Zverev hat sich mit seinem Sieg gegen Tallon Griekspoor am Donnerstag beim ATP-Turnier in Wien zum Weltranglistenersten gekrönt. Kann Deutschlands Tennis-Star seinen großen Erfolg weiter veredeln?

Als neue Nummer eins ist der 29-Jährige am Freitag im Viertelfinale gefordert. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale bekommt es Zverev mit dem Briten Arthur Fery (ab 17.30 Uhr) zu tun.

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Seine Saison sei mit dem Erreichen des Tennis-Throns noch nicht beendet, sagte Zverev am Donnerstag: „Es ist nicht vorbei“. Er habe noch große Ziele, bekräftigte der Hamburger. Daher lautete die Devise nach dem Sieg gegen den Niederländer Griekspoor: Physio statt Party.

Bleibt Alexander Zverev in Wien in der Erfolgsspur?

Sollte sich Zverev gegen Fery, der im Achtelfinale Lorenzo Musetti in drei Sätzen bezwang, durchsetzen, wartet im Halbfinale der Sieger der Begegnung Matteo Berrettini gegen Alex De Minaur.

Am Montag wird Zverev als zweiter Deutscher nach Boris Becker 1991 offiziell an der Spitze der Weltrangliste geführt werden. Bis dahin will er weiter auch auf dem Court in Wien erfolgreich sein.

„Ich musste warten, aber manchmal muss man auf die besten Dinge im Leben warten“, sagte Zverev. 2026 habe er viele seiner „Träume erreicht“, betonte er, „und jetzt die Nummer eins zu sein, ist natürlich die Kirsche auf der Torte.“