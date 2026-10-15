Tennis heute live: Alexander Zverev – de Minaur live im Smart-TV & Livestream

"Wer auch immer glaubt, dass ich geflirtet habe, ist ein Idiot"

Alexander Zverev kämpft beim ATP-Masters in Shanghai um den Halbfinaleinzug. Er trifft auf einen Australier, gegen den er jüngst den Kürzeren zog.

Alexander Zverev trifft heute, am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, im Viertelfinale des ATP-Masters in Shanghai auf den Australier Alex de Minaur.

Das Spiel ist nicht vor 12 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Der topgesetzte Hamburger will weiter in Richtung Halbfinale und damit näher an die Weltranglistenspitze.

Tennis heute live So können Sie Alexander Zverev – de Minaur im Smart-TV und Stream verfolgen:

TV: –

– Stream: Sky

Sky Ticker: SPORT1

Zverev erreichte das Viertelfinale mit viel Mühe: Nach dem Sieg gegen Quentin Halys (6:4, 6:7, 6:3) setzte er sich am Dienstag nach 2:37 Stunden mit 7:6 (8:6), 4:6 und 7:6 (7:1) gegen Alexander Bublik durch.

Im ersten Satz wehrte er vier Satzbälle des Kasachen ab. Gegen Bublik war Zverev sichtlich angeschlagen: “Ich habe heute meinen Knöchel wieder gespürt”, sagte er. Er wolle die Blessur nicht überbewerten, auch wenn er in diesem Jahr viel Tennis gespielt habe und seinen Körper häufiger spüre. Ob der Knöchel hält, ist die große Frage vor dem Duell mit de Minaur.

Der an Nummer neun gesetzte de Minaur musste in Shanghai bislang weniger Energie investieren. Im Achtelfinale schlug er Karen Khachanov souverän mit 6:3 und 6:4. Seine größte Stärke ist die Schnelligkeit. Im direkten Vergleich führt Zverev zwar mit 8:4, die beiden jüngsten Duelle gewann aber der Australier.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.