Jan-Lennard Struff steht endlich wieder in einem Halbfinale auf der ATP-Tour. In Brüssel setzt sich der Routinier nervenstark gegen den Belgier Zizou Bergs durch.

Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff hat erstmals seit Juli 2024 ein Halbfinale auf der ATP-Tour erreicht. Beim Hallenturnier in Brüssel setzte sich der 36-Jährige aus Warstein gegen den Belgier Zizou Bergs 6:3, 7:6 (8:6) durch und trifft nun auf den topgesetzten Franzosen Arthur Fils.

Zuletzt hatte Struff vor 27 Monaten beim Sandturnier in Gstaad die Runde der letzten vier erreicht und dort gegen den Franzosen Quentin Halys verloren. Am Samstag kann Struff in sein zweites ATP-Endspiel einziehen. Bei der Premiere im April 2024 hatte der Ostwestfale in München gegen Taylor Fritz den Turniersieg gefeiert.

Jan-Lennard Struff steht im Halbfinale Jan-Lennard Struff steht im Halbfinale © IMAGO/Belga

Tennis: Struff klettert in der Weltrangliste

Struff, der am Montag voraussichtlich wieder unter den Top 50 des geführt wird, servierte gegen den Weltranglisten-41. gewohnt stark und gab kein Aufschlagspiel ab. Im ersten Satz gelang ihm das vorentscheidende Break zum 5:3.

Einen Satzball musste Struff im zweiten Durchgang abwehren, der Tiebreak wurde dann zur wilden Fahrt: Struff verspielte eine 3:0-Führung, fing sich aber wieder, hatte bei 6:4 zwei Matchbälle und vergab beide. Der dritte saß dann aber nach 1:38 Stunden.