Shanghai: Altmaier in Runde zwei raus

Der 28-Jährige verliert gegen den US-Open-Finalisten Ben Shelton.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier von Shanghai in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 28-Jährige aus Kempen unterlag dem US-Open-Finalisten Ben Shelton mit 3:6, 6:7 (6:8) und musste als erster Deutscher in China die Segel streichen. Neben ihm stehen noch Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff und der topgesetzte Alexander Zverev in Runde zwei.

Zum Auftakt hatte sich Altmaier gegen den Dänen Holger Rune noch eindrucksvoll zurückgekämpft und in drei Sätzen gewonnen. Auch gegen den Weltranglistenvierten Shelton, der sein erstes Match nach der Finalniederlage von New York gegen Zverev gewann, hielt Altmaier lange Zeit gut mit. Er schaffte nach einem Break im zweiten Satz gleich das Rebreak, musste sich aber letztlich im Tiebreak nach knapp zwei Stunden geschlagen geben.

Ebenfalls am Freitag schlägt noch Zverev zum ersten Mal auf, sein Weg Richtung Nummer eins der Weltrangliste führt den zweimaligen Grand-Slam-Sieger zunächst über den Chinesen Wu Yibing. Hanfmann trifft als Außenseiter auf den an Position sieben gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe. Struff trifft am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit auf Daniil Medwedew.