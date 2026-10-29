Es ist die verdiente Krönung einer außergewöhnlichen Saison: Alexander Zverev wird der erste Deutsche seit Boris Becker 1991, der die Spitze der ATP-Weltrangliste erklimmt. Zahlreiche Stars aus der deutschen Sportwelt gratulieren.

35 Jahren nach Boris Becker hat das deutsche Herrentennis wieder eine Nummer eins. Alexander Zverev thront ab Montag offiziell an der Spitze der ATP-Weltrangliste und erreichte damit einen Meilenstein, der ihm trotz jahrelanger Erfolge auf der ATP-Tour verwehrt geblieben war.

Legende Becker reagierte am Abend bei X und schrieb: „Gratulation, Sascha!!!“ Die entscheidenden Punkte sammelte der 29-Jährige beim Achtelfinalsieg in Wien. Mit seinem 6:4, 7:5 gegen Tallon Griekspoor besiegelte der gebürtige Hamburger den Führungswechsel, der am Montag offiziell wird. Zverev löst den Italiener Jannik Sinner ab und ist damit der zweite Deutsche, der jemals die Weltrangliste anführt.

Alexander Zverev ist die Nummer 1 der Tennis Welt – Stars feiern ihn

Mit seinem historischen Coup veredelt Zverev eine außergewöhnliche Saison: Bei den French Open gewinnt er seinen langersehnten ersten Grand-Slam-Titel, in New York krönte er sich zum US-Open-Sieger. Zverev liefert konstant – das verletzungsbedingte Saisonaus von Sinner und das frühe Ausscheiden von Carlos Alcaraz spielten Zverev im Kampf um die Weltspitze in die Karten.

Vier Jahre nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung im Achtelfinale der French Open erreicht Zverev nun einen weiteren Höhepunkt seiner bisherigen Karriere.

Alexander Zverev ist erst der zweite Deutsche nach Boris Becker als Nummer 1 der ATP-Weltrangliste Alexander Zverev ist erst der zweite Deutsche nach Boris Becker als Nummer 1 der ATP-Weltrangliste © IMAGO/PRiME Media Images

Für den historischen Aufstieg finden zahlreiche Stars aus Deutschlands Sportwelt emotionale Worte. SPORT1 fasst die Reaktionen zu Zverevs Krönung zusammen.

„Wie geil ist das denn?“: Diese Stars gratulieren Zverev

Nico Rosberg: „Mega, dass wir nach Boris wieder eine Nummer eins haben. Ich habe viele Matches live gesehen. Eine riesige Leistung. Das hast du dir nach so vielen Jahren verdient. Ich hoffe, dass es lange anhält.“

Lothar Matthäus: „Alexander, herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Jahr. Besser geht es kaum. Du hast es mitbekommen, wie brutal Sport sein kann. Du bist da durchgegangen, hast dich nicht irritieren lassen. Da kannst du und deine Familie stolz sein.“

DEINE MEINUNG

Oliver Kahn: „Gratulation! Es ist eine grandiose Leistung, als Zweiter nach Boris Becker die Nummer eins der Welt zu sein. Das muss man sich vorstellen. Der weltbeste Tennisspieler. Da muss man den Hut ziehen. Ich kann mir vorstellen, wie viel harte Arbeit und Hartnäckigkeit und Kraft und Power dahinter steckt. Hau rein und mach weiter so.“

Felix Kroos: „Sascha, wie geil ist das, wenn man noch spielt und schon eine Legende ist? Du hast es allen bewiesen, am meisten dir selbst. Viele Leute konnten nicht darauf warten, bis du deinen ersten Grand Slam gewinnst. Du konntest das. Jetzt auch noch Nummer eins. Wahnsinn! Mach gerne weiter so.“

Jens Lehmann: „Eine fantastische Leistung, die Nummer eins der Welt zu werden. Es gibt keinen besseren Tennisspieler auf der gesamten Welt als dich! Großartig. Vor einem Jahr wurdest du nach einer Niederlage noch kritisiert. Jetzt hast du zwei Grand Slams und bist die Nummer eins.“

Oscar da Silva: „Ganz Sportdeutschland ist stolz auf dich.“

Roman Weidenfeller: „Nach zwei grandiosen Grand-Slam-Titeln in vier Monaten hast du dir jetzt die Krone aufgesetzt. Unglaublich“