Lyon: Altmaier steht im Viertelfinale

Der Kempener überzeugt in der französischen Großstadt und gehört erstmals seit Juni wieder zu den besten acht eines ATP-Turniers.

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat in Lyon souverän das Viertelfinale erreicht. Der 28 Jahre alte Kempener besiegte den Kroaten Borna Gojo am Donnerstag mit 6:3, 6:4 und zog bei einem ATP-Turnier erstmals seit Juni wieder in die Runde der besten acht ein. Dort trifft Altmaier auf den an Position zwei gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz oder Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich.

Altmaier, Nummer 65 der Welt, brauchte für den Erfolg nur 82 Minuten. In der ersten Runde hatte er sich noch in einem Krimi über drei Sätze gegen den Franzosen Titouan Droguet durchgesetzt. Altmaier ist bei dem 250er-Turnier in Lyon der einzige deutsche Teilnehmer.

Zuletzt war Altmaier Mitte Juni beim Rasenturnier in Halle/Westfalen über das Achtelfinale hinausgekommen, dort ging es für ihn sogar bis ins Halbfinale.