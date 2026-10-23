Lyon: Altmaier scheitert an Fritz

Bei den French Open 2025 hatte der Kempener den US-Star überraschend bezwungen

Tennisprofi Daniel Altmaier hat eine Überraschung verpasst und ist trotz einer zunächst sehr starken Leistung im Viertelfinale des ATP-Turniers von Lyon am US-Amerikaner Taylor Fritz gescheitert. Gegen den US-Open-Finalisten von 2024 unterlag der 28-Jährige aus Kempen mit 6:7 (5:7), 2:6.

Im zuvor einzigen Duell mit Fritz hatte Altmaier bei den French Open 2025 einen der größten Siege seiner Karriere gefeiert, als er den damaligen Weltranglisten-Vierten in der ersten Runde in vier Sätzen bezwang.

Altmaier, Nummer 65 der Welt, wehrte sich gegen den derzeit auf Platz 14 geführten Fritz im ersten Satz leidenschaftlich, kam aber im gesamten Spiel gegen den dominant servierenden Fritz zu keiner Breakchance. Im zweiten Satz hatte der Favorit das Spiel dann sicher im Griff.

Zuletzt war Altmaier Mitte Juni beim Rasenturnier in Halle/Westfalen über das Achtelfinale hinausgekommen, dort ging es für ihn sogar bis ins Halbfinale.