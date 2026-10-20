Lyon: Altmaier in Runde zwei

Der Kempener behält im Duell mit einem Lokalmatadoren die Nerven.

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat sich in die zweite Runde des ATP-Turniers in Lyon gekämpft. Der Kempener gewann sein Auftaktmatch in Frankreich 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) gegen den Lokalmatadoren Titouan Droguet. Altmaier, einziger Deutscher im Hauptfeld, trifft nun auf den Kroaten Borna Gojo.

Beim vergangenen ATP-Masters in Shanghai hatte Altmaier mit dem Einzug in die zweite Runde seinen ersten Sieg seit Ende August gefeiert, dann folgte das Aus gegen den US-Open-Finalisten Ben Shelton. Im ersten Aufeinandertreffen mit Droguet behielt er nun mit dem Rücken zur Wand die Nerven und erzwang den Entscheidungssatz, in dem er nach 2:52 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg verwandelte.