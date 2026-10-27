Stan Wawrinka absolviert sein letztes Match - und wird gefeiert. Ausgerechnet seine legendäre Rückhand bedeutet sein Aus.

Stan Wawrinka holte ein letztes Mal zu seiner einzigartigen einhändigen Rückhand aus – und schlug den Ball ins Aus.

Die Karriere des dreimaligen Grand-Slam-Siegers aus der Schweiz ist mit einer Erstrundenniederlage beim Turnier in Basel geendet. Der 41-Jährige unterlag dem Tschechen Jiri Lehecka 5:7, 6:7 (2:7) und wurde anschließend mit stehenden Ovationen gefeiert.

Stan Wawrinkas Karriere ist beendet Stan Wawrinkas Karriere ist beendet © IMAGO/justpictures.ch

Wawrinka hatte bereits zu Beginn der Saison angekündigt, dass das 500er-Event in seinem Heimatland sein letztes als Profi sein würde. Am Montag wurde er in Basel für seine Karriere gewürdigt. Auch bei den Grand-Slam-Events war „Stan the Man“ gebührend verabschiedet und von den Fans gefeiert worden.

Schließlich hatte er sich ausgerechnet in der Hochphase der Superstars Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic mit drei Major-Titeln in die Geschichtsbücher gespielt. Er gewann 2014 in Australien und 2015 die French Open, bevor er Djokovic 2016 im Finale von New York bezwang.

In seiner langen Laufbahn seit 2002 holte er auch Olympia-Gold 2008 im Doppel und den Davis Cup 2014 jeweils an der Seite von Federer.