Brüssel: Hanfmann scheitert in Runde eins

In Belgien sind damit nur noch zwei Deutsche im Turnier.

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Brüssel an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Karlsruher, der zuletzt beim Masters in Shanghai die zweite Runde erreicht hatte, unterlag am Montag Martin Damm aus den USA in 1:11 Stunden Spielzeit 5:7, 3:6 und schied als erster Deutscher in Belgien aus.

Am Dienstag bestreiten Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff und Nachwuchshoffnung Max Schönhaus ihre Auftaktmatches. Struff trifft auf Damms US-amerikanischen Landsmann Marcos Giron, der erst 19 Jahre alte Schönhaus, der in Brüssel mit einer Wildcard antritt, spielt gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.