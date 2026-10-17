Alexander Zverev greift beim Masters in Shanghai nach dem nächsten Titel. Im Halbfinale wartet mit Alejandro Davidovich Fokina jedoch ein unangenehmer Gegner auf den Weltranglistenersten.

Alexander Zverev steht beim ATP-1000-Turnier in Shanghai vor dem Einzug ins Finale. Der deutsche Tennisstar trifft am Samstagmorgen (ab 10.30 Uhr) im Halbfinale auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Für Zverev bietet sich die Chance, den nächsten Schritt Richtung Masters-Titel zu machen. Der 29-Jährige spielt eine herausragende Saison und hat mit den Triumphen bei den French Open und den US Open bereits zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Alexander Zverev kämpft ums Finale beim ATP 1000 in Shanghai Alexander Zverev kämpft ums Finale beim ATP 1000 in Shanghai © IMAGO/Xinhua

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Für Alexander Zverev scheint in seiner Traumsaison weiter kein Meilenstein unerreichbar. Der designierte Spitzenreiter der Tennis-Weltrangliste wird auf dem Weg zur Erfüllung seines nächsten Karrieretraums bald auch eine magische Marke knacken. Ab Montag hat der Hamburger erstmals mehr als 10.000 Weltranglistenpunkte auf dem Konto.

Dank seines Halbfinaleinzugs in Shanghai werden es im neuen ATP-Ranking zu Wochenbeginn mindestens 10.070 Zähler sein. Seit der Punkteverteilungsreform der ATP von 2009 haben es bislang lediglich sieben Spieler in diese Sphären geschafft: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Andy Murray, Roger Federer und Daniil Medwedew.

Die Aufgabe in der Nacht zu Samstag wird alles andere als einfach. Gegen Davidovich Fokina spricht die Bilanz zwar klar für den Deutschen, dennoch gelang dem Spanier im direkten Duell bereits ein Sieg. Der Weltranglisten-26. gilt als laufstarker und unangenehmer Gegner, der auch Topspieler vor Probleme stellen kann.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)