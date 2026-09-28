Zverevs Rückstand im Ranking schmilzt

Der deutsche Topspieler startet nun den Angriff auf Jannik Sinner. Nur noch 1370 Punkte fehlen.

Der Rückstand schmilzt: Alexander Zverev fehlen noch 1370 Punkte auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner – dies zeigt das neue ATP-Ranking vom Montag. Der Südtiroler kann zudem zu seiner Titelverteidigung in Peking aufgrund von Knieproblemen nicht antreten, Zverev will die Chance nutzen und sich im ATP-Ranking weiter heranpirschen.

Zverev will in Peking der Spitze näherkommen

Den erstmaligen Sprung an die Spitze hat der French-Open- und US-Open-Sieger als nächstes großes Ziel ausgegeben. Ein starkes Abschneiden in der chinesischen Hauptstadt in dieser Woche würde ihn näher heranrücken lassen. Im vergangenen Jahr hatte Zverev in Peking das Viertelfinale erreicht, nun steigt er gegen den Briten Cameron Norrie ein.

Bei den Frauen hofft die Hamburgerin Eva Lys auf ein Erfolgserlebnis. In einer schwierigen Saison ist die 24-Jährige aus den Top-100 herausgerutscht und belegt aktuell Rang 102.