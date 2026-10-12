Tennis: Lys fällt in der Weltrangliste weit zurück

Die einstige Hoffnungsträgerin liegt nur noch auf Rang 136 - die Tendenz zeigt klar nach unten.

Die Hamburgerin Eva Lys ist nach ihrer Aufgabe beim Turnier in Peking in der Tennis-Weltrangliste um 34 Plätze auf Rang 136 abgerutscht. Die einstige Nummer 39 der Welt ist damit nur noch die viertbeste deutsche Spielerin auf der WTA-Tour. Vor Lys stehen Noma Noha Akugue (126.), Tatjana Maria (71.) und Tamara Korpatsch (50.). Das Männer-Ranking wird erst in der kommenden Woche nach dem Masters in Shanghai aktualisiert.

Lys hatte im vergangenen Jahr beim 1000er Turnier in Peking das Viertelfinale erreicht, die Punkte verlor sie nun wieder. Die 24-Jährige gab ihr Match gegen die 16 Jahre alte Chinesin Sun Xinran beim Stand von 1:6, 0:3 auf. Zuvor hatte sie einen schwer verunsicherten Eindruck hinterlassen. Für Lys setzte sich damit eine komplizierte Saison mit einigen gesundheitlichen Rückschlägen fort.

Als Aufsteigerin der Woche machte Zheng Qinwen 31 Plätze gut und wird nun auf Rang 23 geführt. Die Olympiasiegerin von Paris holte als erste Chinesin überhaupt den Titel in Peking und meldete sich nach langer Leidenszeit aufgrund einer Ellbogenverletzung endgültig in der Weltspitze zurück. Für das Turnier in Wuhan, das in dieser Woche stattfindet, sagte Zheng aufgrund der Strapazen ab.

An der Spitze des Frauen-Rankings liegt weiter US-Open-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) vor Aryna Sabalenka (Belarus). Neue Dritte ist trotz der Finalniederlage von Peking die 19 Jahre alte Russin Mirra Andrejewa. Auch sie sagte ihre Teilnahme in Wuhan kurzfristig ab.