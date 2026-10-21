Sinner-Rückkehr? Poster sorgt für Verwirrung

Jannik Sinner erscheint trotz Knieproblemen auf dem Poster zum Six Kings Slam. Eine Rückkehr im Dezember ist aber nicht bestätigt.

Ein neues Poster des Six Kings Slam sorgt für Spekulationen rund um Jannik Sinner. Der Italiener ist auf dem Werbemotiv der auf Ende Dezember verschobenen Exhibition prominent zu sehen – obwohl er seine Saison wegen der Probleme am rechten Knie vorzeitig beendet hatte.

Seit seinem Wimbledon-Finalsieg gegen Alexander Zverev am 12. Juli hat Sinner kein Match mehr bestritten. Eine offizielle Bestätigung für einen Start in Riad gibt es bislang nicht.

Der Six Kings Slam war ursprünglich für den Zeitraum vom 21. bis 24. Oktober vorgesehen und wurde auf den 27. bis 30. Dezember verlegt. Geplant sind die Viertelfinals zum Auftakt, die Halbfinals am 28. Dezember sowie das Endspiel zwei Tage später.

Tien weiter im bestätigten Teilnehmerfeld

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic sollen erst im Halbfinale einsteigen, während Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur und Learner Tien für die erste Runde vorgesehen sind. Tien war als Ersatz für den zweimaligen Champion Sinner benannt worden und steht weiter im bestätigten Aufgebot.

Sinners Präsenz auf dem Poster ist daher vorerst kein belastbarer Hinweis auf eine Rückkehr noch in diesem Jahr. Der Weltranglistenerste hatte seinen Fokus klar auf die vollständige Genesung und die Vorbereitung auf die kommende Saison gelegt.

Die Exhibition würde wegen ihres Termins zwar grundsätzlich eine Möglichkeit für einen behutsamen Wiedereinstieg bieten, doch ohne Mitteilung von Sinner oder den Veranstaltern bleibt der Auftritt reine Spekulation.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.