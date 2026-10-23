So einen Schlag hat die Tennis-Welt noch nicht gesehen

Gael Monfils verteidigt Elina Svitolina nach der Trennung gegen Kritik und betont den familiären Zusammenhalt für die gemeinsame Tochter.

Gael Monfils hat Elina Svitolina nach der Bekanntgabe ihrer Trennung öffentlich gegen Anfeindungen verteidigt. Die Ukrainerin hatte in einem emotionalen Instagram-Post das Ende der Ehe erklärt und dabei die psychische Belastung durch den Krieg in ihrer Heimat thematisiert. Monfils reagierte nun mit einem langen Beitrag und bat darum, die Entscheidung seiner ehemaligen Partnerin mit Respekt zu behandeln.

„Die Kritik an ihr war bestenfalls unhöflich, schlimmstenfalls bösartig“, schrieb der frühere Weltranglisten-Sechste. Svitolina habe niemandem Rechenschaft geschuldet, sich aber dennoch offen und verletzlich zu ihren Gründen geäußert. Monfils betonte, dass sich die komplizierten Gefühle einer Trennung nicht in einem Social-Media-Post vollständig erklären ließen.

Elina Svitolina und Gael Monfils im Jahr 2022 Elina Svitolina und Gael Monfils im Jahr 2022 © IMAGO/ABACAPRESS

Tennis: Monfils verteidigt Svitolina

Der Franzose stellte klar, dass der gegenseitige Respekt trotz des Ehe-Aus bestehen bleibe. „Wir sind vielleicht kein Paar mehr, aber immer noch eine Familie“, schrieb Monfils mit Blick auf die gemeinsame Tochter Skai. Svitolina hatte bereits bei ihrer Mitteilung erklärt, dass ihre vierjährige Tochter für beide an erster Stelle stehe und sie weiterhin gemeinsam Eltern sein wollten.

Monfils erinnerte zudem an die Unterstützung, die er von Svitolina in schwierigen Phasen seiner Karriere erhalten habe. Die International Tennis Integrity Agency führt den Franzosen seit dem 5. Oktober als zurückgetretenen Spieler. Damit endete seine Profilaufbahn früher als zunächst erwartet.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.