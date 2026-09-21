Rollstuhltennis: Deutsches Team bei WM Fünfter

Die Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes setzt ihre positive Entwicklung aus den vergangenen Jahren beim Höhepunkt fort.

Die deutschen Rollstuhltennisspielerinnen haben bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft das beste Ergebnis seit 15 Jahren erreicht.

Das Trio mit Katharina Krüger, Britta Wend und der Nationalteam-Debütantin Jana Lindenthal kam beim World Team Cup in Orlando auf Rang fünf und schaffte damit sowohl den Klassenerhalt als auch die direkte Qualifikation für die kommende WM.

Britta Wend (l.) und Katharina Krüger Britta Wend (l.) und Katharina Krüger © picture-alliance/tennisphoto.de/SID/Claudio Gärtner

Die Chance auf eine Medaille hatte das Team durch ein 0:2 im Viertelfinale gegen Frankreich vergeben.

Das Achtelfinale zuvor gegen Großbritannien sowie die folgenden Platzierungsspiele gegen die USA und Kolumbien hatte die Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) allesamt souverän mit 2:0 gewonnen. „Wir sind richtig happy und haben einen hervorragenden fünften Platz erzielt – das beste Ergebnis bei einem World Team Cup seit 2011“, schwärmte Trainer Philipp Born.