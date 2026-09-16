Nadal kehrt auf den Tennisplatz zurück

Zum zehnjährigen Jubiläum seiner Akademie absolviert der 40-Jährige einige Show-Spiele.

Der frühere Superstar Rafael Nadal wird knapp zwei Jahre nach seinem Karriereende erstmals wieder vor seinen Fans Tennis spielen. Der 40 Jahre alte Spanier nimmt zum zehnjährigen Jubiläum seiner „Rafa Nadal Academy“ auf Mallorca am 3. Oktober an einer Reihe von Show-Matches teil.

Angekündigt sind auch „einige der größten Namen des Sports“, hieß es in einer Mitteilung. Welche „Rivalen und Freunde“ dies sein werden, soll in den kommenden Tagen verkündet werden.

Tennis: Nadel beendete Karriere 2024

Der 22-malige Grand-Slam-Sieger Nadal hatte im November 2024 nach dem Davis-Cup-Finale in Málaga seine beeindruckende Karriere beendet und seitdem nicht mehr offiziell gespielt. Nadal gewann alleine 14 Mal die French Open in Paris.

Zuletzt hatte erneut auch der frisch gekürte US-Open-Sieger Alexander Zverev in Vorbereitung auf die Hartplatzsaison in der „Rafa Nadal Academy“ mit Toni Nadal zusammengearbeitet. „Er war mir eine große Hilfe“, hatte Zverev nach Abschluss seines zehntägigen Trainingsblocks gesagt: „Toni verbringt viel Zeit mit uns auf dem Platz, und Rafa ist auch ein paar Mal vorbeigekommen.“

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