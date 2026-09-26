"Wer auch immer glaubt, dass ich geflirtet habe, ist ein Idiot"

Beim Vergleich mit dem "Team Welt" vergibt Alexander Zverev trotz Matchball die mögliche Führung für die Europäer.

US-Open-Champion Alexander Zverev hat beim Laver Cup in London die mögliche Führung für das Team Europa verspielt. Im Mannschafts-Wettbewerb zwischen den Europäern und dem Rest der Tennis-Welt verlor der Hamburger sein Einzel am Samstag gegen den Australier Alex De Minaur nach souveränem Beginn 6:2, 6:7 (5:7), 9:11 und vergab dabei einen Matchball. De Minaur sorgte damit für das 5:3 aus Sicht von „Team World.“

Zverev verspielte im zweiten Satz eine 5:3-Führung und startete mit einem 0:4 in den Tiebreak. Im entscheidenden Match-Tiebreak führte der Deutsche mit 3:0 und 6:4, hatte bei 9:8 Matchball, gab den Sieg aber aus der Hand.

Alexander Zverev gab gegen Alex De Minaur den Sieg aus der Hand Alexander Zverev gab gegen Alex De Minaur den Sieg aus der Hand © AFP/SID/Henry Nicholls

Zverev noch im Doppel gefordert

In der O2 Arena, wo er 2018 seinen ersten Titel bei den ATP Finals gewonnen hatte, ist Zverev am Samstagabend noch im Doppel mit dem Norweger Casper Ruud gegen Alexander Bublik (Kasachstan) und Brandon Nakashima (USA) gefordert. Zuvor trifft im letzten Einzel des Tages der spanische Topstar Carlos Alcaraz auf Taylor Fritz (USA).

Nach dem ersten Tag hatte Europa 3:1 geführt, danach glich am Samstag Learner Tien (USA) gegen den italienischen French-Open-Finalisten Flavio Cobolli aus. Die vier Matches am Auftakttag brachten dem Sieger jeweils einen Punkt, am Samstag gibt es pro Matchgewinn zwei Punkte.

Am Sonntag werden noch einmal drei Einzel und ein Doppel ausgespielt, dann geht es um jeweils drei Punkte. Das Team, das als erstes auf 13 Punkte kommt, gewinnt den Laver Cup.

Im Vorjahr war Zverev am Schauplatz San Francisco gegen De Minaur noch mit 1:6, 4:6 untergegangen, Europa verlor den Vergleich mit 5:19. Von den acht bisherigen Auflagen seit 2017 gewannen die Europäer fünf. Im kommenden Jahr findet der Laver Cup im Intuit Dome im kalifornischen Inglewood statt.