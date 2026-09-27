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Der Laver Cup geht am Sonntag in den dritten Tag. Alexander Zverev wird dabei sein zweites Einzel bestreiten - und könnte womöglich für den Gesamtsieg sorgen.

Am dritten Tag des Laver Cups in London bestreitet Alexander Zverev sein zweites Einzel-Match. Noch am Samstag hatte er seinen Auftakt 6:2, 6:7 (5:7), 9:11 gegen den Australier Alex de Minaur verloren und dabei sogar einen Matchball vergeben.

Im Anschluss gewann Zverev mit Casper Ruud das Doppel gegen Alexander Bublik (Kasachstan) und Brandon Nakashima (USA) mit 6:4, 7:6 (9:7). Somit geht das Team Europa gegen den Rest der Welt mit einer 7:5-Führung in den abschließenden Tag.

Alexander Zverev will sein zweites Einzel beim Laver Cup gewinnen Alexander Zverev will sein zweites Einzel beim Laver Cup gewinnen © IMAGO/Xinhua

So können Sie den Laver Cup mit Alexander Zverev heute live verfolgen:

TV : Sky

: Sky Stream : Sky, Eurosport 2 (über DAZN und HBO Max)

: Sky, Eurosport 2 (über DAZN und HBO Max) Ticker: –

Zum Auftakt am Sonntag (ab 13.00 Uhr) gibt es das Doppel zwischen Flavio Cobolli (Italien)/Jakub Mensik (Tschechien) und Alex de Minaur (Australien)/Taylor Fritz (USA).

Im Anschluss ist dann Zverev im Einsatz, der gegen den Amerikaner Learner Tien antritt. Von bislang drei Matches konnte der Deutsche zwei für sich entscheiden. Nach Zverev ist der Spanier Carlos Alcaraz gefordert. Er bekommt es mit Alex de Minaur zu tun. Abschließend trifft Rafael Jodar aus Spanien auf Taylor Fritz.

Die Punktevergabe beim Laver Cup ist auf eine möglichst späte Entscheidung ausgelegt: Die vier Matches am Auftakttag brachten dem Sieger jeweils einen Punkt, am Samstag gab es pro Matchgewinn zwei Punkte.

Am Sonntag geht es nun um jeweils drei Punkte. Das Team, das als erstes auf 13 Punkte kommt, gewinnt den Laver Cup – setzt sich Europas Doppel am Mittag also durch, kann Zverev in seinem Einzel für den Gesamtsieg sorgen.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)