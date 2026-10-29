STIHL TIMBERSPORTS – TEAM WM

Die besten Sportholzfäller der Welt treffen in der Porsche-Arena auf der größten TIMBERSPORTS® Bühne des Jahres aufeinander. Im K.O.-Format geht’s um den WM-Titel: vier Athleten pro Team, zwei Axt- und zwei Säge-Disziplinen – direkt hintereinander in einem Lauf. 🪓🔥

Australiens scheinbar unbesiegbare Chopperoos holten letztes Jahr ihren zehnten WM-Titel. 🇦🇺 Ist dieses Jahr ein Team stark genug, um ihre Siegesserie zu beenden? 👑

Seid live dabei, wenn die besten Teams der Welt um jede Sekunde kämpfen! 💥

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