STIHL TIMBERSPORTS – Einzel WM

Die zwölf schnellsten Sportholzfäller der Welt treten in der Porsche-Arena gegeneinander an. In sechs Disziplinen – drei mit der Axt, drei mit der Säge – kämpfen sie um entscheidende Punkte und den WM-Titel.🪓🔥

Wer zu wenige Punkte holt, scheidet aus. Nur die besten sechs schaffen es bis zur Hot Saw – einer speziell getunten Rennmotorsäge. Hier fallen die letzten Schnitte im Kampf um den Titel. 💥

Mittendrin: der deutsche Champion Danny Martin. 🇩🇪 Das Publikum steht hinter ihm – aber reicht es, um die internationale Konkurrenz zu schlagen und zu Hause Weltmeister zu werden? 👑

Seid live dabei, wenn die besten Athleten der Welt um jede Sekunde kämpfen!

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