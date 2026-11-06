Florian Wellbrock startet höchst erfolgreich in die neue Saison. Dabei war er ohne große Erwartungen angereist.

Der deutsche Schwimmstar Florian Wellbrock ist drei Monate nach seinem goldenen EM-Triple im Freiwasser erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt im mexikanischen Cancún triumphierte der Magdeburger am Freitag in 1:53:55,80 Stunden. Der Olympia-Zweite Oliver Klemet (Frankfurt) belegte mit einem Rückstand von 1:19,70 Minuten den 19. Platz.

„Dieses Rennen lief überraschend gut. Durch den Bundeswehr-Lehrgang sind wir erst spät in die Saison eingestiegen“, resümierte Wellbrock: „Die Bedingungen waren durchaus schwierig, aber ich habe mich gut durchgekämpft und das Energiemanagement in den Wellen ganz gut hinbekommen. Natürlich bin ich sehr zufrieden, denn die Konkurrenz aus Italien und Frankreich ist schon deutlich länger im Training. Deswegen war ich auch davon ausgegangen, dass ich deutlich mehr Probleme bekommen werde hier.“

Wellbrock, der sich im Sommer zwei Jahre nach seinem Olympia-Debakel in Paris zum dreifachen Europameister gekrönt hatte, war mit Klemet direkt aus dem Höhentrainingslager in Flagstaff/Arizona angereist. Bundestrainer Bernd Berkhahn hatte die Erwartungen vor dem Weltcup-Auftakt deshalb heruntergeschraubt.

DSV-Ciach bremste die Erwartungen

Der Wettkampf sei eher eine „Praxiserfahrung im Übergangsabschnitt“, erklärte der Coach auf der DSV-Homepage: „Ergebnistechnisch ist noch nicht so viel zu erwarten. Aber es ist immer gut, den Erfahrungsschatz zu erweitern. Für die Sportler ist Cancún schließlich noch völlig neu.“

Bei Wassertemperaturen von über 28 Grad zeigte sich Wellbrock in guter Verfassung. Er hielt sich von Beginn an in der Führungsgruppe, überholte dann den an der Spitze schwimmenden Ungarn David Betlehem und verteidigte diese Position bis zum Schluss erfolgreich. Hinter Wellbrock kamen der Italiener Domenico Acerenza und Betlehem ins Ziel.

Am Samstag steht für die Athleten des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) noch der Knockout-Sprint auf dem Programm.