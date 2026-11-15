Schwimmerin Angelina Köhler siegt in Rekordzeit über 100 m Lagen und holt bei der Kurzbahn-DM sechs Titel.

Schwimmerin Angelina Köhler hat am Schlusstag der deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal mit einer Rekordzeit für das Highlight gesorgt. Die Berlinerin holte sich in 58,57 Sekunden den Titel über 100 m Lagen und unterbot die bisherige deutsche Bestmarke von Theresa Michalak (58,93) aus dem Jahr 2013.

„Dieser Rekord ist für meine Mama“, sagte Köhler, die im Vorlauf erstmals unter einer Minute geblieben war (59,73). „Sie hat immer gesagt, dass ich Lagenschwimmerin werden soll, aber irgendwie bin ich es nie geworden.“

Sie habe vor dem Finale „richtig Bock“ gehabt, so Köhler, „die Bruststrecke war das Einzige, wovor ich ein bisschen Bammel hatte, aber auch die hat geklappt, das hat mich richtig gefreut.“

Köhler siegte am Sonntag auch über 100 m Schmetterling (56,86 Sekunden) und 50 m Rücken (27,06). Mit sechsmal Gold und insgesamt sieben Medaillen wiederholte die 26-Jährige ihr Vorjahresergebnis. Erfolgreichster DM-Teilnehmer war aber Maurice Grabowski (Wiesbaden), der gut zwei Wochen vor den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Peking (1. bis 6. Dezember) sechs Gold- und zwei Silbermedaillen gewann.