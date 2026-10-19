Der paneuropäische Sportsender Eurosport überträgt die Frankreich-Rundfahrt seit 1991.

Eurosport hat sich die Medienrechte zur Übertragung der Tour de France und Vuelta bis ins Jahr 2032 gesichert. Mit Paris–Roubaix und Lüttich–Bastogne–Lüttich umfasst die neue Vereinbarung zudem auch zwei der fünf Monumente des Radsports. Der Vertrag mit der European Broadcasting Union (EBU) gilt für die Rennen der Männer und Frauen in allen Wettbewerben.

„Es ist ein Privileg, die größten Veranstaltungen im Radsport, darunter die Tour de France und La Vuelta, als Partner zu begleiten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der EBU und der ASO, mit denen wir den Radsport auf höchstem Niveau präsentieren werden“, sagt Trojan Paillot, Verhandlungsführer für Eurosport, über die Fortführung der Kooperation.

Eurosport, das in Großbritannien und Irland inzwischen unter der Marke TNT Sports auftritt, überträgt seit 1991 jede Ausgabe der Tour de France live. Die Zuschauerzahlen bei der Frankreich-Rundfahrt sind auf dem Sender seitdem stetig gewachsen, 2026 steigerte Eurosport den Wert beim europäischen Publikum um neun Prozent.