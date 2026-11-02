Radsport: Neues Team für Lea Lin Teutenberg

Bei Rembe rad-net trifft die 27-Jährige auf diverse prominente Bahn-Kolleginnen.

Profi-Radfahrerin Lea Lin Teutenberg wechselt zur kommenden Straßen-Saison zum deutschen Continental-Team Rembe rad-net. Dies gab der Rennstall aus Hagen am Montag bekannt. Die 27 Jahre alte Schwester von Bahn-Weltmeister Tim Torn Teutenberg kommt vom belgischen ProTeam Lotto-Intermarché.

„Ich bin mittlerweile seit neun Jahren Profi und konnte in dieser Zeit viele Erfahrungen sammeln, die ich gerne vor allem an die jüngeren Fahrerinnen weitergeben möchte“, sagt Teutenberg, die zuletzt ebenfalls bei der Bahn-WM in Shanghai am Start war.

Bei Rembe rad-net trifft Teutenberg auf einige Kolleginnen aus der Bahn-Nationalmannschaft. In der Saison 2026 fuhren unter anderem die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße und Lisa Klein für das Team.

Auch Tim Torn Teutenberg trägt ab 2027 in Straßenrennen ein neues Trikot. Der Weltmeister im Ausscheidungsfahren wechselt von Lidl-Trek zu Soudal Safety Jogger.