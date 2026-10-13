Der 28-jährige Deutsche startet ordentlich in das Rennen in China.

Der deutsche Radprofi Max Kanter hat zum Auftakt der Tour of Guangxi den dritten Platz belegt. Auf der 149,4 Kilometer langen Strecke mit Start und Ziel im chinesischen Chongzuo fuhren in der Massenankunft nur Etappensieger Paul Magnier aus Frankreich und der Australier Sam Welsford vor dem 28 Jahre alten Deutschen vom XDS Astana Team über die Ziellinie.

In der Gesamtwertung liegt Kanter nach der ersten Etappe auf dem vierten Rang hinter dem Norweger Fredrik Dvernes Lavik, der sich während des Rennens Zähler in der Punktewertung gesichert hatte. Die Tour in China endet am Sonntag, am Mittwoch geht es auf der zweiten Etappe über 179,7 Kilometer von Chongzuo nach Jingxi. Favoriten auf den Gesamtsieg sind Juan Ayuso aus Spanien und der Brite Tom Pidcock.