Radsport: Talent Herzog verlässt Red Bull-Bora-hansgrohe

Der ehemalige Junioren-Weltmeister sieht seine Zukunft nicht mehr bei dem deutschen Team.

Radsport-Talent Emil Herzog verlässt den deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe. Der 22-Jährige, Junioren-Weltmeister von 2022, wechselt zur neuen Saison zur amerikanischen Mannschaft EF Education-EasyPost. Erst im Alter von 18 Jahren hatte sich Herzog für den Radsport und gegen den Skilanglauf entschieden, anschließend schloss er sich dem Team aus Raubling an.

„Ich möchte anfangen zu gewinnen. Das ist mein Hauptziel“, sagte Herzog, der in diesem Jahr unter anderem bei der Baskenland-Rundfahrt und der Tour de Suisse am Start war, aber sonst nur selten auf der World Tour eingesetzt wurde.

„Als ich mir dieses Jahr die Tour de France angesehen habe, war das Team wirklich gut, dazu möchte ich meinen Beitrag leisten“, sagte Herzog: „Ich bin noch jung und glaube, dass ich Talent habe. Ich denke, hier werde ich mehr Chancen bekommen.“

Teammanager Jonathan Vaughters hält viel von dem Neuzugang. „Emil ist ein riesiges Talent“, sagte der Ex-Profi: „Ich glaube, dass er in den kommenden Jahren noch richtig aufblühen wird. Er ist ein aggressiver Fahrer, der wirklich gut zum Stil unseres Teams passt. Wir werden ihm jede Gelegenheit geben, sein Können und seine Stärke unter Beweis zu stellen.“