Pogacar gibt Update nach Sturz

Tadej Pogacar erholt sich von seinem schweren Sturz bei der Vuelta. Jetzt spricht er über den Verlauf seiner Reha.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar macht nach seinem schweren Sturz bei der Vuelta Fortschritte auf dem Weg zurück. „Mir geht es jeden Tag besser. Ich fahre wieder Rad und genieße die schönen Herbsttage in Slowenien“, sagte der zweimalige Straßen-Weltmeister bei der Präsentation der Super-Rad-WM 2031 in Trient, zu der er per Video zugeschaltet war.

An eine Rückkehr in den Rennbetrieb ist für den Slowenen allerdings noch nicht zu denken. Sowohl die Starts bei den laufenden Europameisterschaften in seiner Heimat als auch die Lombardei-Rundfahrt (12. Oktober) kommt für den Tour-Champion zu früh.

Pogacar bei der Vuelta schwer gestürzt

Pogacar war auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt gestürzt und hatte einen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen Halswirbelbruch sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Der 28-Jährige verpasste deshalb auch die Straßenrad-WM in Montréal/Kanada.

Statt Rennen stehen derzeit gemeinsame Trainingsausfahrten mit seiner Partnerin und Berufskollegin Urska Zigart auf dem Programm. „Wir machen fast jeden Tag gemeinsame Ausfahrten auf dem Rad, aber natürlich haben wir unterschiedliche Trainingspläne“, sagte Pogacar. Die Rollenverteilung ist dabei offenbar klar: „In den vergangenen Tagen hat sie mich an den Anstiegen definitiv abgehängt – und auch bei den Abfahrten. Deshalb folge ich jetzt ihrem Tempo.“