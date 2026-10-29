Para-Radsport: Quellhorst holt erste deutsche WM-Medaille

Bei ihrer ersten Bahnrad-WM fährt die zweimalige Zeitfahr-Vizeweltmeisterin von der Straße direkt aufs Podest.

Marie Quellhorst hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) die erste Medaille bei den Para-Bahnrad-Weltmeisterschaften in Apeldoorn beschert. Die zweimalige Vizeweltmeisterin im Straßen-Zeitfahren gewann zum Auftakt der Titelkämpfe in den Niederlanden Bronze im Scratch-Wettbewerb über zehn Kilometer in der Startklasse C3.

Für Quellhorst ist es das erste Edelmetall auf der Bahn. Die Deutsche, die in Apeldoorn ihre Premiere bei einer Bahnrad-WM feiert, hatte zuvor bereits auf der Straße internationale Erfolge gefeiert und zweimal Silber im Zeitfahren gewonnen.

Im Scratch der Klasse C4 kam Vanessa Laws, Zeitfahr-Europameisterin auf der Straße, auf Rang vier. Die 17-jährige Maya Fügenschuh, die bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo als alpine Skifahrerin am Start war, fuhr mit ihrer Tandem-Pilotin Corinna Lechner im Zeitfahren der Klasse der Sehbehinderten über 1000 m auf den sechsten Platz.