Das deutsche Quartett legt eine gute Grundlage für die Medaillenjagd.

Der ambitionierte Frauen-Vierer ist erfolgreich in die Bahnrad-WM in Shanghai gestartet. Die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger fuhren am Mittwoch gemeinsam mit Messane Bräutigam in 4:09,978 Minuten die zweitbeste Zeit der Qualifikation und wahrten die Chance auf Gold.

In der ersten Runde am Donnerstag trifft das Quartett des deutschen Verbandes German Cycling auf Titelverteidiger Italien (4:10,275). Der Gewinner des Duells fährt im Finale um Gold. Für die mit Abstand beste Zeit der Qualifikation sorgte Großbritannien (4:08,055).

Der deutsche Frauen-Vierer hatte bei der WM 2025 in Santiago de Chile Silber gewonnen und peilt erneut eine Medaille an. Die Wettbewerbe in China läuten zugleich den Beginn der Qualifikationsphase für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles ein.