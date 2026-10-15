Bahnrad-WM: Dörnbach gewinnt überraschend Keirin-Silber

Der Thüringer muss sich in Shanghai nur dem niederländischen Topstar Harrie Lavreysen geschlagen geben.

Maximilian Dörnbach hat bei der Bahnrad-WM in Shanghai überraschend die Silbermedaille im Keirin gewonnen. Der 30-Jährige aus Heiligenstadt musste sich am Donnerstag im Finale nur dem niederländischen Topstar Harrie Lavreysen geschlagen geben und sicherte sich seine erste WM-Medaille überhaupt. Für die deutsche Mannschaft war es nach Bronze für die Teamsprinterinnen die zweite Medaille in China.

In einem packenden Finale des „Kampfsprints“ fuhr Dörnbach taktisch herausragend, hielt Kontakt zu Lavreysen und flog auf den letzten Metern noch nach vorne. Für den 29 Jahre alten Lavreysen war es der 22. (!) WM-Titel seiner großen Karriere, der fünfte im Keirin. Bronze ging an den Japaner Shinji Nakano.

Zuletzt hatte Stefan Böttcher 2019 mit Bronze eine Keirin-Medaille für einen deutschen Mann gewonnen. Joachim Eilers war 2016 letzter deutscher Weltmeister.