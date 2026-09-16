Pogacar schon zurück im Sattel

Er ist und bleibt der König des Radsports

Tadej Pogacar macht langsam Fortschritte. Der Slowene gewährt Einblicke in seine Reha nach dem folgenschweren Sturz bei der Vuelta.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat nach seinem schweren Sturz bei der Vuelta einen weiteren Schritt auf dem Weg zurück gemacht. Der Slowene trainiert daheim schon wieder auf dem stationären Rad und richtet den Blick auf die Saison 2027.

Tadej Pogacar arbeitet am Comeback Tadej Pogacar arbeitet am Comeback © AFP/SID/JOSE JORDAN

In einem Instagram-Video dokumentierte Pogacar die Fortschritten im Rehaprozess. „Nicht ganz so, wie wir uns den September vorgestellt hatten“, schrieb der fünfmalige Tour-Sieger vom UAE Team Emirates. Es sei aber „einfach schön, wieder auf dem Rad zu sein. Im Moment gehe ich Schritt für Schritt vor und baue die Belastung langsam mit Blick auf die nächste Saison wieder auf“, teilte Pogacar mit.

Teamchef strebt „kontrollierte Rückkehr an

„Das Wichtigste ist jetzt“, sagte UAE-Teamchef Mauro Gianetti, „Tadej eine allmähliche und kontrollierte Rückkehr aufs Rad zu ermöglichen, ohne den geringsten zusätzlichen Druck.“

Pogacar war vor rund zwei Wochen auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt gestürzt und hatte einen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen Halswirbelbruch sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Der 27-Jährige verpasst deshalb die anstehende Straßenrad-WM in Montreal/Kanada.