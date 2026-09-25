Max Walscheid verkündet sein Karriereende. Er bleibt dem Team Lidl-Trek in einer anderen Funktion erhalten.

Der deutsche Radprofi Max Walscheid beendet mit Ablauf der Saison seine Karriere. Das teilte sein Rennstall Lidl-Trek am Freitag mit.

„Wenn man etwas so sehr liebt, wie ich den Radsport liebe, und einen so großen Teil seines Lebens über einen so langen Zeitraum diesem Sport widmet, ist es nie einfach, Abschied zu nehmen“, sagte Walscheid: „Es tut weh. Trotzdem ist es der perfekte Zeitpunkt.“

Walscheid bleibt Lidl-Trek in anderer Funktion erhalten

Während seiner Karriere als Profi bestritt Walscheid unter anderem acht Grand Tours sowie 14 Monumente und feierte 15 Siege – darunter den Weltmeistertitel im Mixed-Zeitfahren 2021. Bei Lidl-Trek war er zuletzt ein starker Helfer für Top-Sprinter wie Jonathan Milan, auch bei den Frühjahrs-Klassikern spielte der 1,99-m-Hüne seine Stärken aus. Sein letztes Rennen wird am 3. Oktober der Münsterland-Giro sein.

Walscheid, der zuletzt in den Zeitfahr-Wettbewerben der WM in Montréal am Start stand, wird dem deutschen Team Lidl-Trek in anderer Funktion erhalten bleiben. Der 33-Jährige soll eine neue Rolle im Performance Center in Bad Wimpfen übernehmen. Walscheid, der sein Medizinstudium fortsetzen wird, soll dabei seine Erfahrungen aus dem Hochleistungssport und der Medizin einbringen.