Lipowitz verliert wichtigen deutschen Vertrauten

Der 32-Jährige Denz ist ab 2027 einer von nun schon sechs Deutschen beim Schweizer Rennstall. Florian Lipowitz verliert einen Vertrauten.

Radprofi Nico Denz verlässt nach vier Jahren das deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe und schließt sich ab 2027 dem Schweizer Rennstall Tudor an. Dies gab Tudor am Mittwoch bekannt. Der 32-Jährige aus dem süddeutschen Waldshut-Tiengen erhält einen Vertrag bis 2029.

„Tudor ist ein junges, dynamisches und ambitioniertes Team. Ich sehe die Gelegenheit für mich, dort zu wachsen“, sagte Denz: „Schon vor drei Jahren stand ich vor einem Wechsel zu Tudor, jetzt wird er Realität.“

Denz gehört zu den Vertrauten von Lipowitz

Der dreimalige Giro-Etappensieger Denz gehört bei Red Bull zu den Vertrauten des früheren Tour-Dritten Florian Lipowitz und war neben diesem der einzige Deutsche im RB-Team bei der Frankreich-Rundfahrt 2026.

Bei Tudor, das zudem am Mittwoch den australischen Sprinter Kaden Groves von Alpecin-Premier Tech verpflichtete, stehen in Denz, Marco Brenner, Lennart Jasch, Marius Mayrhofer, Florian Stork und Hannes Wilksch nun schon sechs deutsche Profis im Kader für die kommende Saison.