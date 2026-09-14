Pogacars Freundin schwer gestürzt

Urska Zigart muss den nächsten schweren Rückschlag verkraften. Ein heftiger Sturz auf der 3. Etappe der Faun Tour Femmes hat für die slowenische Rennradfahrerin bittere Folgen.

Schwerer Rückschlag für Urska Zigart: Die slowenische Rennradfahrerin stürzte auf der dritten Etappe der Faun Tour Femmes rund 27 Kilometer vor dem Ziel schwer und konnte das Rennen nicht fortsetzen.

Untersuchungen bestätigten anschließend einen Kieferbruch. Wie ihr Team AG Insurance-Soudal mitteilte, dürfte die Verletzung für die Lebensgefährtin von Radsport-Star Tadej Pogacar gleichzeitig das vorzeitige Saisonende bedeuten. Besonders bitter: Bei der Tour de Suisse Women war sie im Juni auf der zweiten Etappe schwer gestürzt und hatte sich ebenfalls den Kiefer gebrochen.

Radsport: Zigart droht Saisonaus

„Angesichts der Art der Verletzung und der Tatsache, dass es sich um einen erneuten Bruch handelt, wird Urskas Saison 2026 wahrscheinlich vorzeitig enden“, erklärte ihr Rennstall. Der Fokus liege nun vollständig auf ihrer Genesung.

Ihr Sturz im Juni setzte sie bereits rund eineinhalb Monate außer Gefecht. Zigart kämpfte sich eindrucksvoll zurück – der Slowenin gelang rechtzeitig zur Tour de France Femmes die Rückkehr ins Peloton. Nun der neuerliche Rückschlag.

Faun Tour Femmes für Zigart beendet

Dabei hatte Zigart in dieser Saison sportlich mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Vuelta Espana Femenina fuhr sie im Frühjahr auf den sechsten Platz der Gesamtwertung. Auch bei der Faun Tour Femmes war die Slowenin auf Kurs für ein starkes Ergebnis. Nach den ersten beiden Etappen lag sie mit 28 Sekunden Rückstand auf Rang drei der Gesamtwertung.

Der Sturz beendete ihre Hoffnungen auf eine vordere Platzierung jedoch abrupt. Statt bei der Faun Tour Femmes um das Podium und anschließend bei der WM um ein gutes Ergebnis zu kämpfen, steht für Zigart nun erneut die Genesung im Mittelpunkt.

Eine Parallele gibt es dabei zu ihrem Lebensgefährten Tadej Pogacar. Nach einem schweren Sturz auf der achten Etappe der Vuelta a España beendete das Radsport-Phänomen seine Saison vorzeitig und sagte seine Teilnahme an der WM in Montreal ab.