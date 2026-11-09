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Für alle, die den „SPORT1 DOPPELPASS“ verpasst haben: Hier gibt es jeden Sonntag die neue Folge des Doppelpass zum Nachhören als Podcast.

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Der SPORT1 DOPPELPASS als Podcast

Für alle, die den „SPORT1 DOPPELPASS “ verpasst haben: Hier gibt es die kompletten Folgen des berühmten SPORT1 Fußball-Talks als Podcast zum Nachhören. Freut euch auf wöchentliche Diskussionen rund um Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und Nationalmannschaft sowie leidenschaftliche Fußball-Debatten mit den wichtigsten Akteuren im deutschen Fußball, führenden Journalisten und den SPORT1-Experten. Und hin und wieder ruft auch Uli Hoeneß an, um seinen FC Bayern zu verteidigen 😉. Der Doppelpass als Podcast: Jeden Sonntag neu!

Das TV-Format gibt es jeden Sonntag live ab 11 Uhr auf SPORT1. Alle Informationen findest du unter https://www.sport1.de/doppelpass

Und der Podcast erscheint im Anschluss – überall dort, wo es Podcasts gibt.