REINER CALMUND: "Es war hart!" - Das große Exklusiv-Interview zum Staffelstart

Aktuelle Folge

⏱️Die Folge mit Reiner Calmund im Überblick:

0:00:00 – Intro

0:02:30 – Kindheit

0:05:50 – Tod des Vaters

0:09:20 – WM-Finale 1954 und Liebe zum Fußball

0:10:18 – Anfänge als Jugendtrainer

0:12:24 – Neue Rolle bei Leverkusen

0:17:47 – Die wilden 80er

0:21:43 – UEFA-Cup 1988

0:22:50 – Cali und die Brasilianer

0:27:27 – Cali kauft den Osten leer

0:36:10 – DFB-Pokal-Sieg 1993

0:37:41 – Rudi Völler

0:41:00 – Fast-Abstieg und Gästeblockbaustelle

0:43:54 – Christoph Daum

0:50:13 – Championsleaguefinale gegen Real

0:52:30 – Beckenbauer, Hoeneß & Kühne

0:55:00 – Reiner Callmund – Doku?

0:56:00 – Tour

0:58:55 – Alienfrage und Ende

Reiner Calmund gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fußballs und hat Bayer Leverkusen über Jahrzehnte zu einem der Topklubs des Landes mitgeformt. Als Manager holte er Stars wie Ulf Kirsten, Rudi Völler, Zé Roberto und Lúcio unters Bayer-Kreuz und führte den Verein bis ins Champions-League-Finale 2002.

Host Lenny Peteanu spricht mit ihm über seine Kindheit im Rheinland, seine ersten Jahre in Leverkusen und die spektakulärsten Transfers seiner Karriere. Außerdem sprechen die beiden über den UEFA-Cup-Sieg 1988, den DFB-Pokal-Sieg 1993, seine besondere Beziehung zu Christoph Daum und die emotionalen Momente einer Freundschaft, die Calmund bis heute prägt.

Zu den Tickets 👉🏼 https://heesen-konzerte.de/reiner-calmund/

Fragen, Anregungen und Feedback? So könnt ihr mit Lenny in Kontakt treten:

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SPORT1 DEEP DIVE

Jeden Dienstag trifft Host Lenny Peteanu die inspirierendsten Menschen aus der Sportwelt. Von Fußball-Ikonen über Kommentatoren, Experten und Funktionäre bis hin zu führenden Wissenschaftlern.

Das Ziel: Hinter die Fassade blicken! Was waren ihre größten Hürden, wo sind sie hingefallen, wieder aufgestanden, und was haben sie daraus gelernt? Was für Erkenntnisse haben sie in ihren Karrieren gesammelt und was können wir uns im Alltag davon abschauen?

Und dafür kratzt Lenny Peteanu bei seinen Gästen nicht nur an der Oberfläche, sondern nimmt euch mit in tiefe Gespräche.

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