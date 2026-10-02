Der FC-Bayern-Podcast von SPORT1

Aktuelle Folge

Die „Bayern-Woche“ auch als Newsletter: Hier abonnieren!

Weitere Folgen

Die Bayern-Woche mit Stefan Kumberger und Madeleine Etti | Der FC-Bayern-Podcast

„Die Bayern-Woche“ ist zum Saisonstart wieder zurück! Wie gewohnt meldet sich SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger direkt aus München. Gemeinsam mit Moderatorin Madeleine Etti liefert er exklusive Einblicke hinter die Kulissen des größten Klubs der Bundesliga.

Wie sieht der Alltag von Reportern an der Säbener Straße aus? Welche Geschichten bewegen den deutschen Rekordmeister und seine Fans? Und welche Themen prägen die Schlagzeilen rund um den FC Bayern? Jede Woche am Donnerstag sprechen Stefan und Madeleine über die wichtigsten Entwicklungen rund um den FC Bayern, analysieren Spiele, ordnen Entscheidungen ein und berichten von ihren Erlebnissen vor Ort.

Die beiden sind in der Bundesliga, der Champions League und auf dem Transfermarkt hautnah dabei – in den Stadien, bei Pressekonferenzen und rund um das Trainingsgelände und die Geschäftsstelle. Neben exklusiven Hintergrund-Infos zum FC Bayern werfen sie auch einen Blick auf die großen Momente, Stars und Geschichten des größten deutschen Fußballklubs.

Ein Muss für alle Fans des FC Bayern: Immer donnerstags! Überall dort, wo es Podcasts gibt!