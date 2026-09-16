Die Dortmund-Woche. Mit Manni Sedlbauer und Oliver Müller |BVB-Podcast

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Die Dortmund-Woche. Mit Manni Sedlbauer und Oliver Müller

Achtung, BVB-Fans: Die „Dortmund-Woche“ ist der Podcast für alles rund um Borussia Dortmund. SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer und Kult-Moderator Oli Müller berichten exklusiv vor Ort vom BVB.

Wie laufen Pressekonferenzen in Dortmund ab? Worüber wird rund um die Mannschaft gesprochen? Welche Geschichten entstehen abseits des Rasens? Und was bewegt Fans, Spieler und Verantwortliche bei Borussia Dortmund? Manni und Oli liefern exklusive Einblicke hinter die Kulissen, berichten von ihren Erlebnissen vor Ort und nehmen euch mit auf ihre Reisen durch die Stadien der Bundesliga und der Champions League.

Dazu gibt es Hintergrund-Infos, Analysen, Eindrücke aus den Stadien und jede Menge Reporter-Alltag. Ein Muss für alle BVB-Fans!



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