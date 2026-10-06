Gewinne Tickets fürs Topspiel gegen Arsenal

Gewinne 2 Tickets für das Champions League-Spiel gegen Arsenal

Es wird wieder spannend in der Champions League! Der FC Bayern trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, in der Allianz Arena auf den FC Arsenal.

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Weitere Informationen zum Datenschutz findest Du unter https://fcbayern.com/de/datenschutz

Wir wünschen Dir viel Glück bei der Teilnahme!