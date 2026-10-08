Der Sportstaatsminister und der Bundeskanzler wollen bei der IOC-Präsidentin für München als möglichem Ausrichter Olympischer Spiele werben.

Gipfeltreffen im Werben für München als Ausrichter der Olympischen Spiele: Sportstaatsminister Ronald Rauhe plant gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz einen persönlichen Austausch mit Kirsty Coventry, der Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Dies verriet Rauhe im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Als Ort für das Treffen, das in Abstimmung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Bewerberstadt München stattfinden soll, ist Lausanne oder Berlin vorgesehen.

„Dort wollen wir die deutsche Bewerbung genauer vorstellen und natürlich für Deutschland als top Sport-Standort werben“, sagte Rauhe, der auch den Einsatz von Bundeskanzler Merz hervorhob: „Man merkt ihm an, dass er die Spiele unbedingt nach Hause bringen will.“

Olympia-Entscheidung liegt noch in weiter Ferne

Deutschland möchte sich mit München für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Mit Blick auf 2036 haben auch Katar (mit Doha), Indien (Ahmedabad), Südkorea (bislang keine Bewerberstadt ausgewählt), Ungarn (Budapest), die Türkei (Istanbul) und Südafrika (Kapstadt, Durban und Johannesburg) Interesse bekundet.

In einem Telefonat habe Coventry kürzlich bereits positive Signale gesendet, erklärte Rauhe. „Sie war sehr dankbar, dass wir den Bewerbungsweg mit München weitergehen und sieht uns als Treiber für Europa.“ Das IOC wird im März 2027 einige Kandidaten aus der Liste für 2036 aussortieren, im strategischen Diaolog werden weniger Bewerberstädte erwartet. Die Vergabe der Olymischen Sommerspiele und Paralympics 2036 erfolgt Mitte 2029.