Knall um Berliner Olympia-Bewerbung?

Nach den jüngsten Rückschlägen für die Hauptstadt ist offenbar eine Entscheidung gefallen. Damit bleiben für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 noch zwei Bewerber in Deutschland.

Der Berliner Olympiatraum ist offenbar schon vor dem nationalen Entscheid am Samstag geplatzt. Wie der Tagesspiegel und der RBB am Mittwoch berichteten, will die Hauptstadt ihre Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele zurückziehen. Über das Vorhaben hätten zuvor der Berliner Olympiabeauftragte Kaweh Niroomand, der noch Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) beraten.

Damit blieben für die Wahl in Baden-Baden nur noch zwei Kandidaten übrig: München und Köln/Rhein-Ruhr hatten von der Evaluierungskommission unter der Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) deutlich mehr Punkte für ihre Konzepte erhalten als die Kampagne Berlin+, die mit Partnern aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen angetreten war.

München weiter im Olympia-Rennen

Die Berliner Bewerbung stand schon länger unter Druck. Anders als in München und NRW fehlte ein Referendum, als Gegner formierte sich eine starke „NOlympia“-Bewegung, seit Sonntag war auch die Unterstützung der Politik fraglich. Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linken und Anwärterin auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, hatte nach dem Wahlsieg ihrer Partei in Berlin ihre Ablehnung der Olympiapläne deutlich gemacht.

Im Kurhaus von Baden-Baden entscheiden am Samstag 42 olympische Sportverbände sowie das Präsidium und persönliche Mitglieder des DOSB, wer beim IOC ins Rennen geschickt wird. Die Verantwortung liegt dabei bei den Fachverbänden, die jeweils drei Stimmen besitzen und diese im Block abgeben müssen (insgesamt: 126). Jede Person aus dem DOSB-Präsidium (10) und alle anwesenden persönlichen Mitglieder (7) haben jeweils eine Stimme. Für den Sieg ist die absolute Mehrheit der maximal 143 Stimmen nötig.

Der deutsche Bewerber tritt beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in einen Wettstreit mit zahlreichen Kontrahenten ein. Die Spiele 2036 will das IOC in drei Jahren vergeben. Bislang hatten lediglich 1936 in Berlin und 1972 in München Olympische Sommerspiele auf deutschem Boden stattgefunden.