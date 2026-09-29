LA 2028: Atlanta Startort für Olympia-Fackellauf

Die Route des Feuers soll durch alle 50 US-Bundesstaaten führen.

Der olympische Fackellauf vor den Sommerspielen 2028 in Los Angeles beginnt mehr als 3000 km von der kalifornischen Metropole entfernt in Atlanta. Das gab Organisationschef Casey Wasserman bekannt.

Traditionell wird die Flamme im griechischen Olympia entzündet. Anschließend erfolgt der Transport der Fackel an den bislang letzten US-Schauplatz von Sommerspielen vor 30 Jahren in Atlanta. Das Datum des Staffel-Starts und die Route durch alle 50 US-Bundesstaaten wollen die Olympia-Macher 2027 verkünden.

Die Bekanntgabe des Startpunkts des Fackellaufs vor den Paralympischen Spielen in L.A. ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Das paralympische Feuer wird im britischen Stoke Mandeville als Wiege der paralympischen Bewegung entzündet.